شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق العشة وشارع الشهيد طيار بالزقازيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال رصف وتطوير طريق العشة، والذي يربط بين طريق كفر أبوحسين وصولاً لشارع الشهيد الطيار بطول 1.2 كم، وبتكلفة مالية 6 مليون و900 ألف جنيه، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي، من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، عن مراحل تنفيذ المشروع والتي بدأت بأعمال تغطية مسافة 1.2 كم بعدد 2 ماسورة بقطر 1.5 م بتكلفه إجمالية 6 مليون و900 ألف جنيه، كمرحلة أولى وجاري استكمال الأعمال اللازمة لوضع طبقه الأساس تمهيداً لأعمال الرصف ليصبح طريقا موازياً لطريق الأحرار، حيث أنه سيربط ما بين طريق كفر محمد حسين وشارع الشهيد الطيار، كما يربط ما بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الأحرار المؤدي إلى كوبري الصدر وطريق بلبيس القاهرة الصحراوي.

كما تفقد المحافظ، الأعمال المنتهية ضمن المرحلة الأولى لرصف وتطوير شارع الشهيد طيار، بطول 400 متر وبتكلفة 4 مليون جنيه، للتأكد من تهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وإعادة رصف الشوارع الجانبية والضيقة التي يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق بالشرقية، أن شارع الشهيد طيار يمثل محورا مروريا جديدا يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني باتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ويساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، مشيراً إلى أنه تم البدء في إجراءات الطرح والترسية لرصف الجزء المتبقي من الشارع بمسافة 700 متر وعرض 11 متر، ليتم بذلك استكمال أعمال رصف الشارع بطول 1100 متر وعرض 11 متر، وبتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه.