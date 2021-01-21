شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كفر العلو وعرب راشد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، مبادرة «الجامعة معاك» لدعم الأسر الأكثر احتياجا في المناطق المحيطة بالجامعة لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور الحيوي بين الجامعة وشركاء المجتمع من مواطني المناطق الأكثر احتياجا المحيطة بالجامعة، والتى قام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالتعرف على احتياجاتها وعمل على التجاوب معها وكان مؤشر التنمية بقيمة مضافة عما سبق، وذلك باستخدام الأساليب والآليات المهنية التي تحققا البرامج التنموية والمساندة المجتمعية مع المجتمع المحيط بالجامعة، بالتعاون مع شركة أسمنت حلوان التي تدعم وتشارك في تنفيذ البرامج التنموية على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتثقيفية بمشاركة وتعاون مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة.

أوضحت الدكتورة سناء حجازى، مدير المركز، أن المستهدف التنموى لخدمة مواطنى كفر العلو هو تحقيق المصداقية في مراحل العمل التنموى المختلفة، حيث تستمر شركة أسمنت حلوان في مزيد من العطاء وفقا لخطة مركز رصد التي تبني جسور التواصل والثقة بين الجامعة وقطاع البيئة والمجتمع بكل اطرافه من وزارات وشركات قومية ورجال أعمال وممثلى نواب الشعب والجمعيات الأهلية.

كما تعمل الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على بناء شراكات استراتيجية مع العديد من التخصصات العلمية والجهات المعنية الحكومية والأهلية المعنية بتطوير المناطق الأكثر احتياجا لتحسين نوعية ومستوى الحياة للمواطنين وفى المناطق نفسها. كما يشارك أيضا حى حلوان في جوانب تنموية بالمشاركة مع الجامعة وتنطلق المبادرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢١ من جامعة حلوان لمنطقتى كفر العلو وعرب راشد.