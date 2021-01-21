شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعقد دورة تدريبية بقرية «صفط تراب» بالغربية لنشر الوعي البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البيئة عقد دورة تدريبية، خلال الفترة من٢٢-٢٤ يناير الجارى، لنخبة من شباب قرية «صفط تراب» بمحافظة الغربية، لنشر الوعى البيئى وخلق كوادر قادرة على قيادة العمل البيئي والمجتمعي بالقرية.

وتتضمن تقديم عدد من المحاضرات وزيارات ميدانية لتطبيقات ونماذج قابلة للتطبيق بالقرية، وقد تم حشد 50 شاب وشابة متطوعين من أهالي القرية للمشاركة في تطويرها.