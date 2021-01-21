شكرا لقرائتكم خبر عن التصريح بزراعة الأرز الجاف في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أصدر القرار رقم 21، الخاص بالتصريح للمزارعين بزراعة الأرز الجاف بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، على مياه المصارف الزراعية على أن يقوم المزارع بأخذ موافقة إدارة الرى والصرف قبل الزراعة للتصريح باستخدام مياه المصارف الزراعية شريطة ألا يضر بالأراضى المجاورة.

وقال «المرسي»، إن المحافظ أصدر القرار رقم 23 بحظر زراعة الارز المائى (الغير جاف)، وتشكيل لجان للمرور على الزراعات المخالفة للقرارات، وتنفيذ إزالة فورية لها وتحرير محاضر بأسماء المخالفين، والمساحات المنزرعة لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت ان الاحتياج المائى للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائى إلى 7000م3 للفدان كما اثبتت الدراسة إلى أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن وصافى العائد يصل إلى 15000 جنيه.

وأكد أنه على المزارعين الراغبين في زراعة الأرز الجاف أن يتم حجز تقاوي الأرز الجاف من مديرية الزراعة والادارات التابعة لها، حيث وفرت الوزارة لمحافظة الوادي الجديد تقاوي معتمدة عالية الجودة والإنتاجية.