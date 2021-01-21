شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتوسعة منزل كوبري شرويده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال رصف وتوسعة منزل كوبري شرويده باتجاه منيا القمح بطول 700 متر، ومتوسط عرض 7 إلى 8 أمتار وبتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف والتجميل الجارية بالمدينة، رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، عن أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمنزل الكوبري والتي تشمل حفر وتطهير وردم بالرمال، ووضع طبقة أساس وطبقة رابطة وسطحية، وعمل حاجز خرساني ودوران للخلف، لتسهيل حركة هبوط السيارات المتجهة إلى منيا القمح ومحافظات القاهرة الكبرى.

شدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، لما يمثله الكوبري من محور مروري هام يساعد في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على توفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.