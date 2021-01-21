شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية بكفر الشيخ وعودة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، وبدأ الصيادين عمليات الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين ببرج البرلس، إن الصيادين بدأوا عمليات الصيد بعد التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية وهدوء الرياح والعواصف.

ومن ناحية أخرى، شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ على رؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن بالاستمرار في القيام بأعمال التخلص من مخلفات الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ.