شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة السادات يفتتح مشروع سوق الجملة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بافتتاح مشروع سوق الجملة بالمدينة، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة السادات، وعدد من مستثمرى المدينة والمسؤولين، بهدف زيادة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وقال «منيع»، إن الافتتاح يعتبر إضافة للخدمات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة لتوفير السلع والخدمات بأقل الاسعار، مضيفًا أن السوق تعتبر منفذا لتسويق منتجات مستثمري الحزام الأخضر، والمناطق الصحراوية المجاورة للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سوق الجملة تقع في طريق منطقة التحدي، وتعتبر الأولى من نوعها في محافظة المنوفية على مساحة 80 فدانًا، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بـ87 محلاً بأنشطة مختلفة، وتم طرحها للمواطنين عن طريق البيع بالمزاد العلني في مواعيد متفرقة. ​