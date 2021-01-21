شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد، إضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع المحافظ أعمال تحوير مسار خطوط التليفونات، مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

كما تفقد الهجان المقلب الوسيط بمدينة الخصوص، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور

وخلال جولته شدد الهجان على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.

وأضاف المحافظ أنه لا بد أن تنعكس تلك المحطات الوسيطة على مستوى النظافة بالشوارع، حيث تعمل تلك المحطات على تجميع القمامة من الشوارع أولا بأول، مشددا على ضرورة إزالة التراكمات من نقاط التجميع على مدار 24 ساعة.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندسين المشرفين على المشروع.