شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 30 عمود إنارة بالمشتملات في تجمع إصرام بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، الشيخ حسن الفايدي، أحد عواقل قبيلة الفوايدة في «تجمع إصرام» في قرية القصيمة في مركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك في مكتبه بديوان عام المجلس بالحسنة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة على الاهتمام بمطالب المواطنين في مختلف التجمعات والقرى التابعة للمركز والمدينة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأعلن رئيس المركز والمدينة عن تنفيذ عدد من المشروعات في قرية القصيمة من الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الحسنة، مشيرًا إلى تركيب 30 عامود إنارة بالمشتملات والكاشفات لخدمة أهالي التجمع.

بدوره، وجه الشيخ حسن الفايدي، نيابة عن أهالي التجمع بتقديم كل الشكر والتقدير لرئيس مركز ومدينة الحسنة لجهوده المبذولة في تنمية المنطقه والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بها، وكذلك المجهود الملحوظ داخل القرية لرفع كفاءتها وتوفير إحتياجات الأهالي بها.