شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق، منذ بدء صباح الخميس، حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور كلا من نواب رئيس المدينة محمد جميل، والمحاسب السيد عبدالستار، المحاسب أحمد سلطان، وجابر داود، رئيس قسم الإشغالات، ورامي حماد، من الغلق الإداري وفريق المتابعة الميدانية.

وقالت رئيس المدينة إن ذلك يتم في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وتنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات الرقابة والمرور على كل المحلات والمطاعم والكافيهات والسوبر ماركت والجزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وغلق المحلات والمطاعم الغير ملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.