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شبورة تبدأ اليوم حتى الثلاثاء.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

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القاهرة - سامية سيد - كشفت  الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 26 يناير 2021 .

 

يوم الخميس 21 يناير 2021 

 

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

 

يوم الجمعة 22 يناير 2021: 

 

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

 

يوم السبت 23 يناير 2021 : 

 

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

 

يوم الأحد 24 يناير 2021: 

 

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

 

يوم الإثنين 25 يناير 2021: 

 

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

 

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021: 

 

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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