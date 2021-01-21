شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة تبدأ اليوم حتى الثلاثاء.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 26 يناير 2021 .
يوم الخميس 21 يناير 2021
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الجمعة 22 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم السبت 23 يناير 2021 :
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الأحد 24 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الإثنين 25 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد
يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد