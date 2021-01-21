شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزيرى الشباب وقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يستمع إلى بيان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وذلك استكمالا لما بدأه المجلس في الاستماع للحكومة حول تنفيذ برنامجها خلال الفترة 2018- 2020، بشأن ماقامت به كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، الذى حازت به على ثقة البرلمان السابق.

ومن المقرر أن يلقى كل وزير بيانه حول أداء وزارته، وبعد ذلك تجرى مناقشات ثم يعقب الوزير، وبعدها يحيل رئيس المجلس كل بيان إلى اللجنة المختصة.

كان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.