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المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بحيازة 18 قطعة حشيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة سائق و2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، لإدانتهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار في منطقة باب الشعرية.

وشمل الحكم أيضًا تغريم كل متهم منهم مبلغ 50 ألف جنيه عن الإتهام ذاته، وبمصادرة المضبوطات، وهي عبارة عن مواد مخدرة كانت بحوزة المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يزالون نشاطًا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، ويتزعمهم سائق، بعد ضبطهم بثمانية عشر قطعة حشيش، تمت إحالتهم للنيابة العامة ومن ثم للمحاكمة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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