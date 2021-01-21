بسبب خلافات مع مدير شركة.. ضبط كهربائي اختلق واقعة تعرضه للسرقة في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة تعرض كهربائي للسرقة بالإكراه؛ وتبين اختلاقه للواقعة بسبب خلافات مالية مع مدير الشركة بالموسكي.

تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغا من كهربائي بإحدى الشركات، مدير مالي بذات الشركة، حيث قرر الأول بأنه حال تواجده بدائرة القسم لشراء بعض الأدوات الكهربائية لصالح الشركة عمله، اصطدمت به سيارة وترجل منها بعض الأشخاص قاموا باصطحابه بالسيارة بدعوى إسعافه بإحدى المستشفيات، إلا أنه فوجئ بقيامهم بالتوجه لإحدى الدروب الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، وتهديده بأسلحة بيضاء والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح باليدين والاستيلاء منه على (مبلغ مالي خاص بالشركة عمله) ولاذوا بالفرار.

وعقب ذلك توجه لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف عليه "دون تحرير تقرير طبي بحالته" وقام بالاتصال بالثاني لإخطاره بالواقعة وحضرا للإبلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبمناقشته أقر بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك الشركة عمله لعدم تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه عقب استلامه من الشركة لشراء أدوات كهربائية.. وفي سبيل ذلك قام بإخفائه وإحداث إصابته بنفسه باستخدام سلاح أبيض "كتر" للإدعاء بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه واختلاق الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم في إحداث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.