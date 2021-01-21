بسبب خلافات مالية.. ضبط المتهمين باختطاف أجنبي في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص ومساومة أهليته مقابل إطلاق سراحه وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف بالإسماعيلية.

تلقى مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا بقيام شخصين باقتياد أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" من أحد المقاهي بدائرة المركز واحتجازه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل دفعهم لمبلغ مالي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والإسماعيلية .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحد المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطه وبرفقته المجني عليه وكذا ضبط إثنين من المتهمين بمحل إقامتهما .

بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة تحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية إلا أنه لم يفي بذلك أو رد المبلغ، فعقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير استرداد المبلغ واستعان بأحد المتهمين لتنفيذ مُخططه.

وأقر بقيامه بتاريخ الواقعة بالتوجه وأحد المتهمين مستقلان سيارته الملاكي إلى موقف مدينة القنطرة غرب حيث تقابلا مع المتهمان الآخران واللذان قاما بإرشادهما عن مكان تواجد المجني عليه بمقهى كائن بدائرة المركز نظير تحصلهما على مبلغ مالي ثم توجهوا للمقهى وقاموا باقتياد المجني عليه لسيارته والتوجه به إلى الشقة محل إقامته واحتجازه بها والاتصال بأهليته ومساومتهم.

وبمواجهة باقي المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المجنى عليه باعترافات المتهمين أيدها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .