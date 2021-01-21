أبزها 99 ألف مخالفة مرورية.. تعرف على جهود الأمن العام خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عن ضبط 214 قطعة سلاح ناري، 211 قضية مخدرات بإجمالي 237 متهما، تنفيذ 79729 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا عدد 2 حادث متنوع، 26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 294 دراجة نارية مخالفة، 99186 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.