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مصر للطيران تسير 53 رحلة داخلية وخارجية لنقل 6030 راكبًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير 53 رحلة جوية داخلية وخارجية، اليوم الخميس؛ لنقل 6030 راكبًا لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن رحلاتها الخارجية اليوم 41 رحلة دولية إلى كل من: (بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، إسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج).

كما تسير الشركة 4 رحلات شحن جوي، بالإضافة إلى 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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