شكرا لقرائتكم خبر عن 12 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين.. تفاصيل حادث البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أسماء المصابين والمتوفين في حادث الطريق الزراعي الذي وقع أمام قرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور في محافظة البحيرة على الطريق الزراعي السريع وتفاصيل الحادث المروع.

وأكد شهود عيان أن الحادث الذي وقع بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع، حادث مروع، وأن تلك المنطقة على الطريق الزراعي دائمًا تشهد حوادث طرق.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في الحادث الذي وقع قبل فجر اليوم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل في نطاق مركز دمنهور في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي السريع، وتسبب الحادث في وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لإجلاء المتوفين والمصابين من المكان، وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى دمنهور التعليمي والمصابين إلى ذات المستشفى لعمل الاسعافات اللازمة.

وتوفى في الحادث: «محمد .م» 27 سنة، أبوحمص، البحيرة، و«أحمد .ف» 25 سنة، أبوحمص، البحيرة، «محمود .م» 25 سنة، أبوحمص، البحيرة، و«اسلام .ش» 24 سنة، أبوحمص، البحيرة، و«ماهر .ع» 22 سنة، اسكندرية.

وأصيب في الحادث: «خيري .م» 30 سنة، أبوحمص، اشتباه نزيف بالبطن، و«أحمد .غ» 26 سنة، أبوحمص، اشتباه كسر في الفخذ الذراع الأيمين، و«محمد .خ» 29 سنة، أبوحمص، اشتباه كسر في الذراع والساق اليسري، و«محمود .س» 42 سنة، أبوحمص، اشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد .ص» 48 سنة، أبوحمص، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«نصر .أ» 48 سنة، أبوحمص، اشتباه ما بعد الارتجاج، و«ربيع .ك» 45 سنة، أبوحمص، اشتباه في كسر بالقدم اليمني.