شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تحليل 100 ألف عينة من الواردات الغذائية بمعمل صحة الحيوان بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، إنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الأغذية بميناء الإسكندرية وتزويدها بأحدث الأجهزة في فحوص الأغذية والقدرة الاستيعابية للمعمل إلى 100 ألف مائة عينة سنويًا بمعدل 250 عينة يوميًا، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال جميع الفحوصات الخاصة بالأغذية داخل الموانئ المصرية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية مع ضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه المعامل تقوم المعامل بفحص الاغذية ذات الأصل الحيواني (اللحوم. الأسماك. الدواجن. الكبدة. الكلاوي. القلوب. منتجات الألبان) الواردة عن طريق مينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 17025 لسنة 2017.

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن عدد الاختبارات في المعامل التابعة للمعهد تصل إلى 80 اختبار معملي في مجالات فحوص الأغذية والميا والأعلاف والمسحات والفحص الكيمائي وفحص بقايا الأدوية والهرمونات والمبيدات والسموم الفطرية والسموم البكتيرية وبقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

وأضاف «شاهين» أنه في إطار البروتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد في منظومة متكاملة على مدار ٢٤ ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الأمن الغذائي المصري، موضحًا أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الأفريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيًا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.