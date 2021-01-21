شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 173 حالة في قافلة الهلال الأحمر الطبية بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، عن توقيع الكشف الطبي على عدد 173 حالة مرضية في قافلة الهلال الأحمر الطبية في مستشفى الشيخ زويد المركزي، والتي تأتي ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر بشمال سيناء.

وأضاف «شوكة»، أنه بجانب توقيع الكشف الطبي تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة، مشيرًا إلى توقيع الكشف والتحليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية، وهي «الباطنة -الأطفال -الأنف والأذن- المسالك البولية- الجراحة العامة- الرمد»، مؤكدًا أن القافلة مستمرة حتى الخميس.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري تنظم، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية الشؤون الصحية، قافلة طبية في عدد من التخصصات الطبية، في مستشفى الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية