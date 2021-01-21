شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لن يطبق على صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إلغاء الأسئلة المقالية فى الامتحانات لن يطبق على اختبارات صفوف النقل، بل امتحانات هؤلاء الطلاب كما هى لم تتغير مواصفاتها حيث تتضمن أسئلة مقالية وأخرى اختيارية وأيضا بما تفسر والنوعيات الأخرى من الأسئلة التى اعتاد الطلاب عليها.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن أسئلة الثانوية العامة فقط هى من تم إلغاء جزئيات المقالية فيها نظرا لطبيعة الامتحان حيث يؤدى الطلاب الاختبار إلكترونيا على التابلت والطالب يحتاج إلى أسئلة لا تتطلب كتابة كثيرة وأيضا طبيعة تصحيح هذه الامتحانات يحتاج إلى أسئلة اختيار من متعدد.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، مشيراً إلى أنه يعتمد على النظام الإلكترونى بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشرى، ويقضى على ظاهرة "شاومينج" بتسريب الامتحانات، بقوله: "لن يكون هناك أى عنصر بشرى على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان فى 5 ثوانى وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيا من زملائى، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج"

وأضاف أن النموذج يًعد فى 30 سؤالا، ويقوم الكومبيوتر بتفنيطه، على حد وصفه، أى أن السؤال رقم 5 قد يكون لدى آخر رقم 19 وهكذا، وذلك لضمان توازن الأسئلة بين الجميع، قائلا: "الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام، لاسيما وأن العدالة فى الثانوية العامة أساسية".

وتابع شوقى، أن البعض لا يزال متخوفا من التكنولوجيا رغم أننا فى السنة الثالثة من تطبيقها، بل وأصبح لدينا كم تكنولوجى أكبر مرتين عن ذى قبل، وتم التفكير فى كافة السيناريوهات بما يحقق العدالة للجميع وحق جميع الطلاب فى أداء امتحان عادل، بقوله: "حق الأولاد فى أداء امتحان بشكل عادل مسئولينا، وأى طفل يحصل له مشكلة فهو مسئولينا، واطمئن الجميع هيأخذ فرصة عادلة".