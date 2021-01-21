شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مبادرة "سكن لكل المصريين" بمدينة السادات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد جهاز مدينة السادات، فيديو عن مشروع سكن لكل المصريين وعدد الوحدات المستهدف تنفيذها، وعدد الوحدات الجارى تنفيذها، وما تم إنشاءه خلال الفترة الماضية.

ويوضح الفيديو حجم الاستثمارات التى تم ضخها في إنشاء وحدات لمحدودي الدخل بالمدينة ، وكذلك إجمالى ما تم تنفيذه بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الأضخم على مستوى العالم ، كمشروع موجه لمحدودي الدخل.

كان المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد قام في وقت سابق بجولة تفقدية بمشروعات مدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك فى إطار دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، ومن بينها مشروعات الإسكان الإجتماعي والمرافق بالمدينة.

واستهل مسئولو "الإسكان" جولتهم، بتفقد مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بحى الفردوس ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة بنسبة إنجاز 97%، كما اطمأن مسئولو الوزارة على أعمال ربط العمارات بالمرافق اللازمة من (مياه – صرف – كهرباء)، لتكون الوحدات جاهزة للتسليم فى خطة 2020/12/30.

كما تفقد مسئولو "الإسكان"، مشروع محطة محولات الحى المتميز، وتشمل محولات كهرباء ذات الجهد الفائق ومحولات ذات الجهد العادى وأبراج الدخول والخروج وخلايا الجهد المتوسط التى تغذى الحى المتميز، وحى الزيتون والمناطق السكنية (14 ، 21 ، 22 ، 29 ).

كما أعطى مسئولو " الإسكان"، تعليمات للشركات المنفذة لعقود الإسكان الاجتماعى بسرعة الانتهاء من باقى الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بالمشروع، حتى يتم إرسال بيانات الوحدات لصندوق "الإسكان الاجتماعي" لتسليمها للمواطنين المستفيدين تباعا.

وأشاد مسئولو "وزارة الإسكان" بالجهد المبذول فى العمل بالمشروعات التى شملتها الجولة، مطالبين ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات فى التوقيتات المحددة.