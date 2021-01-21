شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد الركاب ارتداء الكمامة بمحطات المترو والسكة الحديد وتحذر من الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل الجمهور الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال التواجد بمحطات المترو أو السكة الحديد أو استقلال قطاراتهما ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة الاستمرار فى منع دخول المحطات والقطارات دون ارتداء الكمامة.

وتستمر شركة المترو وهيئة السكة الحديد فى فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا من الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات تنفيذا لقرار رئيس محلس الوزراء، مع التشديد على عامليها لمنع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتوفر شركة المترو والسكة الحديد الكمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.



وأكدت شركة المترو وهيئة السكة الحديد، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز، مؤكدة ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.





