والدة "طفلة التعرية" في التحقيقات: "نزاع مع زوجي السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت "النيابة العامة"، بحبس أبٍ شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر، في الدقهلية.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات إن سبق نشوب نزاع بينها وبين زوجها المتهم، ثم في يوم الواقعة حدثت مشادَّة بينه وبين والدها أُبلغت الشرطة بها، فأخذ المتهمُ الرضيعةَ وخلع عنها ملابسها في الطريق العام، فصورته الشاهدة أثناء ذلك ونشرت التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة نجلتنها، وقد أدلى والد الشاهدة وآخرون من الجيران بمضمون شهادتها في التحقيقات، وتبينت "النيابة العامة" بمناظرة المجني عليها تمزُّقَ ملابسها الظاهرة بالمقطع المشار إليه.

كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان" بمكتب النائب العام قد رصدت أول أمس الثلاثاء، تداولَ مقطعٍ مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعةٍ ملابسها مهددًا بإحراقها، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.

وبضبط المتهم نفاذًا لأمر "النيابة العامة" استُجوب فيما نُسب إليه من الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر، فأقرَّ بارتكابه الجريمة لما بينه وبين زوجته ووالدها من نزاع رغبةً منه في تهديدهما، وبمواجهته بالمقطع المتداول أقرَّ بصحة ظهوره فيه، وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة" بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.