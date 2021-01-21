الوطنية للصحافة ترد على "هيكل": 13.9 مليار جنيه إجمالي مديونيات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنه ورد في بيان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الموافق 2021/1/19 بعض البيانات والمعلومات غير الدقيقة المتعلقة بالهيئة الوطنية للصحافة التي تمثل الدولة في الصحافة المملوكة للدولة -حسبما جاء على لسان وزير الدولة للإعلام- والتي يتعين تصحيحها وتصويبها.

وأضافت الهيئة في بيان لها: ذكر وزير الدولة للإعلام في بيانه أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 22 مليار جنيه أو يزيد، وهو رقم غير صحيح، وجب على الهيئة الوطنية للصحافة تصحيحه مراعاةً للدقة ولأهمية المؤسسات الصحفية القومية التي تمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وأحد الأعمدة الرئيسية في تثبيت أركان الدولة.

وأشارت إلى أن مديونية المؤسسات الصحفية القومية -دفترياً- طبقاً لآخر إحصاء في أغسطس 2020 مبلغ 6,8 مليار جنيه (أصل الدين) بالإضافة إلى الفوائد لتصبح إجمالي المديونية مبلغ 13,9 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية هي ديون موروثة من فترات سابقة وليست حديثة العهد، وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بدراسة ملف الديون وإيجاد حلول للسداد، حرصاً منها على مستقبل الصحافة القومية وضرورة دعمها للنهوض بدورها الإعلامي والتثقيفي المنوط بها، وإدراكاً منها أن ذلك لن يكون إلا بفتح الملفات الشائكة التي توارثتها المؤسسات الصحفية على مدار سنوات طويلة ووضع حلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.​