رئيس جهاز مدينة السادات يفتتح سوق الجملة لزيادة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مشروع سوق الجملة بالمدينة، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة السادات، وعدد من مستثمرى المدينة والمسئولين، بهدف زيادة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وقال المهندس علاء منيع، إن الافتتاح يعتبر إضافة للخدمات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة لتوفير السلع والخدمات بأقل الأسعار، مضيفا أن السوق يعتبر منفذا لتسويق منتجات مستثمري الحزام الأخضر، والمناطق الصحراوية المجاورة للمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سوق الجملة يقع في طريق منطقة التحدي، ويعتبر الأول من نوعه في محافظة المنوفية على مساحة 80 فداناً، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 87 محلاً بأنشطة مختلفة، وتم طرحها للمواطنين عن طريق البيع بالمزاد العلني في مواعيد متفرقة.​