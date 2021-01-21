4 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، أربعة قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل.

وأصد القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.

كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.