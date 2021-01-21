أخبار مصر

4 قرارات جمهورية جديدة من الرئيس السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، أربعة قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمنت القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2021 بتخصيص قطعتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما فى إقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل.

وأصد القرار الجمهورى رقم 8 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إنشاء مرسى نهرى.

كما أصدر القرار رقم 9 لسنة 2021 بتخصيص قطع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إقامة محطات محولات كهربائية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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