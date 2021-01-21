عودة الشبورة وانتهاء الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الخميس، عودة الشبورة المائية، وانتهاء فرص سقوط الأمطار.

وقالت الهيئة في بيان، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وتتوقع الهيئة أيضاً، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع، أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة بين 19- 10 درجات، والإسكندرية بين 18 - 11 درجة، ومطروح بين 17 - 10 درجة، وسوهاج بين 20 - 08 درجات، وقنا بين 21 - 09 درجات، وأسوان بين 22 - 09 درجات مئوية.

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