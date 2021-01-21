شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يتابع استرداد 6 قراريط ملك الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، عملية استرداد 6 قراريط ملك الأزهر الشريف بقرية سدخميس.

والتعدي عبارة عن زراعة الأرض ببرسيم وبنجر وقمح، وانتقلت اللجنة وتم تحديد المساحة على الطبيعة وسلمت للأزهر الشريف.

وتم وضع حراسة عليها من قبل الأزهر الشريف للحفاظ عليها من أي تعديات مستقبلا، وذلك بحضور رأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز لقرى غرب.