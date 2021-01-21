شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات لا تعرفها عن أسبوع القاهرة للمياه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الموارد المائية والرى الاجتماع الأول للجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه بتقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتور عبد القوي خليفة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه .

وفى التقرير التالى نرصد 10 معلومات لا تعرفها عن اسبوع القاهرة للمياه.

1- سيتم عقده خلال الفترة من (24 - 28) اكتوبر القادم.

2-عنوان المؤتمر "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد إحتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء .

3- سيتم ربط تأثير الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.

4- اسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه.

5- ينظم هذا الحدث السنوي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية.

6- تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف إنعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم عقد جلسات خلال يومي الافتتاح والختام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضياً.

7- اسبوع القاهرة للمياه أصبح واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

8- فاعليات الاسبوع متعددة وتشتمل اجتماعات رفيعة المستوي و ورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية.

9- يسعى بنك التنمية الافريقي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتنظيم عدد من الانشطة علي الصعيد الاقليمي بالقاره الأفريقية.

10- يتم التنسيق مع كل من منظمة اليونسكو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الأغذية والزراعة لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.