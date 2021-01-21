الصحة تعلن دخول 10 محافظات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى لكورونا تعمل حاليا في القاهرة والجيزة والقليوبية، وامتدت حاليا لتشمل كلا من محافظات الشرقية، والدقهلية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه جارى دخول باقى المحافظات تباعاً ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابى الفيروس بالمنزل.