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الصحة تعلن دخول 10 محافظات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى لكورونا تعمل حاليا في القاهرة والجيزة والقليوبية، وامتدت حاليا لتشمل كلا من محافظات الشرقية، والدقهلية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه جارى دخول باقى المحافظات تباعاً ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابى الفيروس بالمنزل.

 

وكانت وزارة الصحة والسكان أشارت وزارة الصحة  أكدت أن الأسبوع الحالى شهد تراجعاً فى نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالاسبوع السابق، مؤكدة فى الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس " المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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