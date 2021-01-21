شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن دخول 10 محافظات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه جارى دخول باقى المحافظات تباعاً ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابى الفيروس بالمنزل.
وكانت وزارة الصحة والسكان أشارت وزارة الصحة أكدت أن الأسبوع الحالى شهد تراجعاً فى نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالاسبوع السابق، مؤكدة فى الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".