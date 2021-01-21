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84% من القراء يؤيدون إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها القانون

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى، أيد غالبية القراء مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى.

وأيد 84% من القراء مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى، بينما عارض 16% من القراء مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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