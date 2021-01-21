شكرا لقرائتكم خبر عن 84% من القراء يؤيدون إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى، أيد غالبية القراء مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى.

وأيد 84% من القراء مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى، بينما عارض 16% من القراء مطالب إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية حال مخالفتها قانون العمل الأهلى.