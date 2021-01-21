شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن الانتهاء من تأهيل 789 كيلو متر ترع فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، إن ما يجرى تأهيله فى مشروع تبطين الترع بلغ اليوم 789 كيلو مترا، فيما يبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 5164 كيلو مترا فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث يجرى تأهيل 9 كيلو مترات ترع اليوم.

وأضاف السعدى، أن الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.

وأوضح السعدى، أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يجرى تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.

وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم فى التبطين يجرى بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم، وهناك نوع أخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة، ويجرى تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.