بارتفاع 120 مترا في قلب القاهرة.. 10 معلومات عن "Cairo Eye" أكبر عجلة دوارة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، حجر الأساس لأكبر عجلة دوارة في أفريقيا "عين القاهرة"، والتي سيتم إنشاؤها بحديقة المسلة المجاورة لحديقة الأندلس بالزمالك.

وأعلنت شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى شركات التطوير العقاري والسياحي، عن بدء تدشين مشروع (Cairo Eye) أو (عين القاهرة) على غرار مثيلاتها في بعض المدن العالمية مثل لندن ودبي.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن العجلة على النحو التالي:

- تعد عين القاهرة، أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية وذلك على ارتفاع 120 مترا.

- تقع عين القاهرة Cairo Eye على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كافة المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.

- من المقرر إطلاق المشروع عام 2022 حيث سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.

- يعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمزا حضاريا.

- يتيح المشروع مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.

- تعد "عين القاهرة" هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

- تم تصميم المشروع بمراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد مخطط التصميم الذى يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15%.

- ستتيح عين القاهرة مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها وتحتوي على 48 كابينة بسعة 6-8 زائرين، لكل كابينة بطاقة استيعابية 2 مليون و500 ألف زائر سنويًا.

- ستقام وجهة سياحية ترفيهية متكاملة حول العجلة لتجربة ترفيهية متكاملة في قلب القاهرة.

- المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بالزمالك وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي وحافلات عين القاهرة للنقل الحر، بجانب تخصيص ساحة انتظار للسيارات تستوعب 500 سيارة.