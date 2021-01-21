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شروط وتفاصيل.. الجيزة تُعلن عن حاجتها لشغل وظائف بـ "شبكات المرافق"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن وظائف للمهندسين، بالجهاز التنفيذي لمشروع شبكات المرافق (مساحة/ اتصالات/ مدني).

وأوضحت المحافظة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشروط اللازمة للتقدم في الوظائف، وتأتي على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة تخصص (مساحة واتصالات ومدني).

2- أن يكون المتقدم لديه دراية بكيفية التعامل على برنامج ARS GISl GIS.

3- أن يتوفر لدى المتقدم دراية بكيفية التعامل مع أوتوكاد.

4- أن يكون أدى الخدمة العامة.

5- أن يكون مهندس لديه خبرة 5 سنوات.

وأقرت المحافظة، أن العمل بنظام الاستعانة (أجر مقابل عمل)، وألا يزيد العمل عن 11 شهرًا في العام الواحد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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