كورونا في 24 ساعة| 51 وفاة وبيانات رسمية لـ كورونا في مصر.. والعالم يقترب من فشل كارثي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورنا في مصر والعالم :

51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

وفاة الدكتورة سماح طلب أستاذة الكبد بـ"طب الزقازيق" بفيروس كورونا

وفاة شخصين بفيروس كورونا في مستشفى بنها التعليمي

دراسة لبيونتيك وفايزر تتوقع فعالية لقاحهما ضد السلالة البريطانية لكورونا

انخفاض إصابات كورونا بمستشفيات المنوفية لـ823 حالة

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احذر 3 أشياء.. 11 إرشادا من الصحة للوقاية من كورونا داخل المولات

تطعيم 25 مشردًا ضد كورونا في الفاتيكان

كورونا اليوم: الأطفال أقل نقلا للعدوى.. والعالم على شفا فشل كارثي

وزيرة الصحة: 18% تراجعًا في "إصابات كورونا" مقارنة بالأسبوع السابق

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أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عادة قضم الأظافر

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أستاذ انتشار الأوبئة: توقعات المنظمات بانتهاء كورونا في يونيو الماضي كانت خاطئة

بايدن يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي لارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

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جونز هوبكنز: وفيات كورونا في أمريكا تخطى قتلى عسكرييها في الحرب العالمية الثانية

تركيا: أكثر من مليون شخص حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا

تشيلي توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" المضاد لكورونا

بايدن يقف دقيقة حدادًا على أرواح "ضحايا كورونا"

بايدن: سننتصر على الإرهاب والتطرف وكورونا

الدنمارك تنتقد "فايزر" بسبب نزاع حول عقد اللقاحات

المغرب يسجل 1152 إصابة و32 وفاة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة‎‎

بريطانيون يستغلون ثغرة إلكترونية للحصول على لقاح كورونا مبكرًا

رئيس التشيك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا