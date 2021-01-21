حدث ليلاً| 789 إصابة بكورونا وطلب إحاطة بشأن الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة حتى اليوم.

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وكيل البرلمان: علينا أن ننتهز الفرصة لحالة الزخم الحالية في التوجه إلى أفريقيا

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر قادرة أن يكون لها دور كبير وفعال في عمليات التطوير بالقارة الأفريقية، متابعا: علينا أن ننتهز الفرصة لحالة الزخم في التوجه إلى أفريقيا وأن تدخل مصر لضمان النجاح في كافة المشروعات.

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بالصور.. صندوق تحيا مصر يسلم فتيات شمال سيناء تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة

بدأت مساء الأربعاء، فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك لتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج وذلك ضمن أنشطة قوافل الصندوق التي وصلت المحافظة صباح اليوم.

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إحالة بياني التعليم والتعاون الدولي للجان مختصة.. ملخص الجلسة العامة للبرلمان اليوم

انتهت مساء اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الخميس، بحضور وزيري قطاع الأعمال والشباب والرياضة.

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وزيرة الصناعة من الخرطوم: مصر دائمًا لا تتأخر عن دعم أشقائها فى السودان

أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام السودانية وذلك عقب وصولها لمطار الخرطوم الدولى ، حيث كان فى استقبالها مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة السوداني ، والسفير حسام عيسى سفير مصر لدى السودان .

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"بها 10 إنجازات".. القومى للمرأة: "التعديلات الجديدة في قانون الختان سدت جميع الثغرات السابقة"

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادته بالموافقة على مشروع قانون يجرم ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، قائلة: "سعيدة جدًا جدًا بخروج التعديل من مجلس الوزراء اليوم، لأن مشروع القانون المفترض دخوله البرلمان به 10 إنجازات".

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ورقية أم إلكترونية.. طلب إحاطة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

تقدم النائب عمرو وطني عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول نظام امتحانات الثانوية العامة.

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فيديو.. الصحة تكشف آليات تجهيز المنازل للعزل المنزلي لحالات كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر مقطع فيديو نشرتة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آليات العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا وتجهيز المنزل لعزل حالة مصابة منزليا.

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نظام الثانوية الجديد والامتحانات.. ماذا قال وزير التعليم أمام البرلمان؟

عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية أمام مجلس النواب.

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جونز هوبكنز: وفيات كورونا في أمريكا تخطت قتلى عسكرييها في الحرب العالمية الثانية

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أرقاماً قياسية في عدد الوفيات.

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الصين تمنع بومبيو وساسة أمريكيين من دخولها

فرضت الصين عقوبات على عدد من الساسة المنتمين إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء.

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البيت الأبيض: بايدن سيعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة الخارجية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيد بناء تحالفات الولايات المتحدة.

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البيت الأبيض: بايدن يترك النظر في محاكمة ترامب لمجلس الشيوخ

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إن بايدن يرى أن أحداث السادس من يناير "مروعة".

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سكاي نيوز: سقوط مروحية عسكرية شمالي ولاية نيويورك

أفاد مراسل "سكاي نيوز، بأن مروحية عسكرية سقطت في شمالي ولاية نيويورك.

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