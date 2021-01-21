المواصلات والإنترنت.. جهاز حدائق أكتوبر: خطة لحل المشكلات وتغيير ملموس في الخدمات قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه منذ تولي مهمة رئاسة الجهاز بداية الشهر الجاري، وهو يلتقي مع المواطنين لرصد مشكلاتهم بمختلف فئاتهم، لافتا إلى أنه لديه رؤية وخطة مع كل المسؤولين لحل مشاكل المدينة بالكامل في خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه توجد مشكلات في المواصلات والإنترنت وبعض الخدمات من طرق وكهرباء وضعف مياه.

وتابع: تم الحصول على الموافقة لتشغيل عربات فان 7 راكب في المدينة، كما يتم التفاوض حاليا مع هيئة النقل العام لعودة خطوط المواصلات التي توقفت الفترة الماضية، كما يوجد خطوط سير جديد للباصات يتم تنسيقها مع جهاز أكتوبر الجديدة و6 أكتوبر لتخدم الـ 3 مدن.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الشركات المنفذة للمشروعات الخدمة خاصة الصحة والتعليم للإسراع في معدلات التنفيذ، وسيتم افتتاح كل الوحدات الصحية والمدارس التي تم الانتهاء منها، وبدء العمل بها، حتى يكون هناك حل سريع للمشكلات التي تواجه المواطنين يوميا.

وأكد رئيس الجهاز، أن أحد أهم المشكلات في المدينة تتعلق بخدمة الاتصالات والإنترنت، وبالفعل تم التواصل مع الجهات المسؤولة عن هذه الخدمات وقريبا جدا سيكون هناك نتائج يشعر بها المواطن على أرض الواقع، لافتًا إلى أن منطقة "ابني بيتك" ضمن خطة تطوير المدينة أيضًا وبالفعل تم البدء في حل مشكلة الكهرباء من خلال تغيير أعمدة الإنارة وإصلاح الطرق.

كما أكد مصطفى، أنه يسعى حاليا إلى رفع كفاءة الطرق الموجودة الرئيسية وأبرزها طريق زويل وسوق الجملة والنايل سات والعمل على تجميل المدينة، كما سيتم التنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لإنشاء الكباري في طريق الواحات والطرق الرئيسية والتوسعات لمنع للحوادث للمواطنين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز حاليا يعمل في تسليم وحدات سكن مصر والإسكان الاجتماعي، مطالبا المواطنين الجاري تسلم وحداتهم، بعدم الموافقة على استلام أي وحدة سكنية وهي غير كاملة بنسبة 100%، متابعا: من حق الحاجز أن يتسلم شقته بلا أي عيوب في التشطيبات أو أي ملاحظة حتى.