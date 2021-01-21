شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تواصل تدريب فرق التمريض بمستشفيات «العام والحميات والصدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صحة السويس تدريب فرق التمريض بمستشفيات السويس العام والحميات والصدر على بروتوكول علاج مرضي كورونا جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحه بالسويس.

وألقت كل من دكتورة داليا عامر ودكتورة هوايدا محمد محاضرة في التثقيف الصحى لفرق التمريض في برتوكول العلاج لمرضي فيروس كورونا وطرق التغذية المناسبة لهم واهمية متابعه النظام الغذائي بجانب الادوية لضمان التعافي والمساعدة في عودة النظام المناعي للمرضي.

يأتي ذلك في اطار استمرار التدريبات لفرق هيئة التمريض باشراف مس عبير محمود مدير إدارة التمريض وفريق إداراتها بالمديرية ،حيث تواصل العمل من تدريب التمريض بالمستشفيات على الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا والعزل المنزلى إنعاش القلب الرئوي والعلاج بالاكسجين وجهاز الصدمات وجهاز التنفس الصناعى وتقيم درجة الوعى على رأس العمل بأقسام عزل الدور الثالث داخلى وعناية وعزل الحروق وعزل الدرجة واستقبال جراحة وتدريب الحميات بالنوبتجية والسهر على العلاج بالاكسجين والعناية التمريضية لمريض الكوفيد١٩ ورسم القلب.