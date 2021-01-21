شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: خدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أبرز مهام إدارة "إسعاد المتعاملين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحديد معايير محددة لضمان الجودة لكل الخدمـات التى تقدم للمواطن ومعالجة الأسباب التى تؤدى إلى شكاوى المواطنين، مؤكدا أن الوزارة تخطت فكرة الاكتفاء بتلقى الشكاوى و تسعى للقضاء على أسباب الشكوى حتى لا تتكرر.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين إعدت مقترح خطة لتحسين وتطوير الخدمات وايجاد آليات للتسهيل على كافة المواطنين من كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين أو مشتركين، لافتا إلى أنه تم وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفين و قناة تقديم الخدمة ومشاركة المواطنين فى وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

وأشار حمزة إلى أن إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين تهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين لضمان تقديم خدمات وفق معايير تفوق توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء وإعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسى والتكنولوجى وبناء القدرات البشرية ومراقبة إتاحة الخدمات، علاوة على الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوى الإعاقة حيث تم التوقيع على بروتوكول بتاريخ يوليو الماضى تشمل إتاحة خدمة تلقى الشكاوى من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق واصل الذى يعمل بلغة الإشارة وجارى إتاحة المنصة الإلكترونية لذوى الإعاقـة , كذلـك إتاحة شاشات تعمل باللمس فى 25 فرع خدمـة .

وقال حمزة أنه تم وضع كبار السن وذوى الإعاقـة فى قائمـة الأولوية فى المعاينة وتركيب العداد وذلك للمتقدمين لتركيب العدادات الكودية فى حالة عدم وجود معوقات، لافتا إلى أنه جارى تطبيق معايير لجودة الرد على الشكاوى تشمل المدة الزمنية اللازمة و الإجراءات و الآليـة المناسبة للرد على كل نوعية شكوى وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بوازرة الكهرباء .

وتابع حمزة أن إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين وضعت جدول زمنى لتنفيـذ تطبيق معايير جودة الخدمات المقدمة وقنوات تقديمها تمهيدا لتنفيذ خطة لتحقيق سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى الاشتراك فى متابعة وتنفيذ حملات التوعية للخدمات المقدمة يهدف لنشر الوعى بين المواطنين بالمجهودات المبذولـة لقطاع الكهربـاء و المتابعـة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير متابعة الخدمات ونسب الإنجاز .

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إدارة الجودة تستهدف تشجيع وبناء قدرات موظفين خدمة العملاء من خلال خطـة موضوعـة لتعزيز انتماءهم عن طريق اجراء تقييم شامل لقدراتهم وتدريبهم حيث أنهم اساس لتحقيق جودة الخدمات المقدمة، و جارى إعداد ميثاق للمتعاملين يتبنى افضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالب الخدمة .