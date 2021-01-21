شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تبدأ عقد الجمعيات العمومية لشُعبها السبعة 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النقابة العامة للمهندسين فى عقد الجمعيات العمومية لشعبها الهندسية السبع، يوم الأربعاء 27 يناير 2021، حيث تنعقد الجمعية العمومية لشعية هندسة البترول والفلزات، ويوم الخميس 28 يناير الجارى، الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية، ويوم الجمعة 29 يناير 2021 الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية.

كما تعقد نقابة المهندسين، الجمعية العمومية لشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج يوم السبت 30 يناير 2021، والجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية يوم السبت 30 يناير 2021، والجمعية العمومية لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية يوم الأحد 31 يناير 2021.

ويتم عقد جميع الجمعيات العمومية بمقر مسرح النقابة العامة بالقاهرة، ومن المقرر أن تناقش السياسة العامة للشعب الهندسية، واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشعب وإنجازاتها خلال عام 2020، وعرض خطة عمل الشعب لعام 2021، بالإضافة إلى النظر فى الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعيات العمومية.

وتنعقد الجمعيات العمومية فى الانعقاد الأول لها بربع أعضاء الجمعية العمومية العادية لكل شعبة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم الانعقاد بحضور 50 عضوا طبقا للقانون 66 لسنة 1974، وإلا يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد.