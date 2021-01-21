شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافتان "فرح" و"شيكى" خارج الحجر الصحى اليوم بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور مها صابر مديرة حديقة حيوان الجيزة، إن اليوم الخميس هو أخر يوم للزرافتين الجديدة فى الحجر الصحى، ولكنها لن تكون متاحة للتعامل مع الجمهور.

وكشفت مديرة حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الزرافتين الجديدة "فرح" و"شيكى" بخير وصحتهما جيدة ومقبلتين على الطعام وبدآ التأقلم على البيت الجديد بالحديقة.

وأشارت مديرة حديقة حيوان الجيزة، إلى أن الزرافتين "فرح" و"شيكى" تأقلما على المكان الجديد ويتم فتح البيت لهما من الصباح للتجول بحرية داخل بيتهما وتسكينهما مع نهاية اليوم، لافتة إلى أن الزرافات الإناث بطبيعتهن تحتاج لفترة طويلة حتى تستطيع التعامل مع الجمهور، قائلة: "طول ما حجمها صغير هى بتكون قلقانة".

وبدأت الزرافتان الجديدة "فرح" و"تشيكى" التأقلم مع بيتهما الجديد بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث بدأت الزرافتان التجول داخل البيت الجديد بحرية كاملة.

وكان أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خروج التقرير النهائي لتحديد سبب وفاة ذكر الزراف "زيزو"، والذى فقدته حديقة الحيوان قبل ساعات من حلول العام الجديد دون وجود أى أسباب مرضية.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن التقرير كشف أن الزراف كان يعانى من ضعف عام قبل وصوله مصر لفترة أكثر من 3 أشهر، ووفاته نتيجة هبوط وضعف عام.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحالة الصحية لذكر الزراف تأثرت بموجه الطقس البارد وتغير البيئة، فضلا عن عدم قدرته على التأقلم مع البيئة الجديدة له، خاصة أنه كان يعانى من ضعف عام قبل قدومه.