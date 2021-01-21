شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تشريعات ضمن أولويات "خطة النواب".. أبرزها رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، والتى جاء فى مقدمتها مناقشة الموضوعات التى جرى إحالتها إلى اللجنة فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسنى نظرها.

ونستعرض فيما يلى مشروعات القوانين التى سيكون لها الأولوية فى المناقشة داخل اللجنة خلال دور الانعقاد:

1- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

2- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

3- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

4- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان.

5- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية.

6- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

7- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة.

8- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

9- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون المالية العامة الموحد.

10- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.