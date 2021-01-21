وزيرة الهجرة وقُنصلا مصر في سيدني وملبورن يفتتحون معسكر "اتكلم عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير ياسر عابد القنصل العام المصري في سيدني، والسفير ياسر هاشم القنصل العام المصري في ملبورن، فعاليات المعسكر التاسع لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في أستراليا، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

وتناولت فعاليات المعسكر - وفق بيان صادر عن وزارة الهجرة - عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وأشار البيان إلى أن مشاركة السفيرة نبيلة مكرم جاءت في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا.

وخلال المعسكر، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن معسكر أستراليا له طابع خاص؛ لأنه يصل إلى أبعد نقطة في العالم، فضلا عن أن عددًا من هؤلاء الأبناء يتحدثون الإنجليزية فقط ولا يجيدون التحدث بالعربية، لذلك حرصت الوزيرة على المزج في الحديث بين اللغتين لسهولة التواصل مع الأبناء جميعًا وإيصال الرسالة المرجوة على أكمل وجه إليهم.

ونوهت الوزيرة بالمشروعات القومية الجارية بالدولة المصرية مثل قناة السويس الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي كشريان حياة جديد لمصر يسهم في زيادة الدخل القومي، وكذلك إنشاء المدن الجديدة والاتفاق على تنفيذ مشروع القطار السريع الذي يربط بين مدينتي العلمين والعين السخنة، وغيره من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها.

وتحدثت السفيرة نبيلة مكرم مع الأطفال وتفاعلت معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم، وعن حبهم لكرة القدم خاصة مدى تشجيعهم لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

كما استعرضت أسماء شخصيات مصرية بارزة داخل مصر وخارجها، من بينهم عالم الآثار المصرية الكبير زاهي حواس، وكذلك عالم المصريات في أستراليا نجيب قنواتي والذي أول من أدخل تدريس علم المصريات في جامعة ماكويري الأسترالية في سيدني.

وأوصت الوزيرة الأبناء بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا العالمية حاليًا، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة عقب انتهاء الجائحة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على أن يحرص أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على التحدث بالعربية واللهجة المصرية، وعلى تعريف أبنائهم دائما بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مهما بعدت المسافات حفاظا على الهوية المصرية، داعية الجميع إلى ترديد النشيد الوطني المصري.

من ناحيته، رحب السفير ياسر عابد، القنصل العام المصري في سيدني، بالوزيرة وبالأبناء وأولياء أمورهم، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في معسكر "اتكلم عربي"، مؤكدًا نجاح هذه المبادرة الرئاسية خاصة أنها وصلت لأستراليا أبعد نقطة في العالم وتم إطلاق 9 معسكرات لها حتى الآن ساهمت في تعزيز الهوية المصرية الوطنية.

كما رحب السفير ياسر هاشم، القنصل العام المصري في ملبورن، بمعالي الوزيرة والمشاركين جميعًا، وقال إن هذه المعسكرات لها دور رائع في ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن من خلال التواصل والتفاعل والتعريف بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

وفي السياق ذاته، أشاد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة "ويل سبرنج"، بتعاون وزارة الهجرة لإنجاح كل معسكرات المصريين بالخارج، ودورها في تدعيم الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، معربا عن تطلعه لمزيد من الفعاليات التي تزيد من ربطهم بمصر.

من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم، مشيرين إلى أن أبنائهم كانوا متحمسون جدًا خلال فعاليات المعسكر.

يشار إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/ etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

https://vm.tiktok.com/ ZStnuxhD/