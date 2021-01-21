شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد المستشفى العام.. ويتأكد من مخزون الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد البرعى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، جولة مفاجئة مساء اليوم، تفقد خلالها المستشفى العام لمتابعة سير العمل داخل المستشفى سواء بأقسام العزل أو بالأقسام الأخرى، والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد البرعي قسم عناية العزل والذى تم رفع كفاءته من خلال دعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ليلبى احتياجات المرضى خاصة في تلك الفترة ثم المرور على قسم العناية المركزة للأطفال وقسم الحضانات وقسم طوارئ الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير.

كما تم المرور على تانك الأكسجين والتأكد من سلامة وأمن التانك وكفاية مخزون الأكسجين السائل والتأكد من معدلات الاستهلاك.

برعي يتابع وتقديم الخدمه الطبيه للمرضى بمستشفى السويس العام يتأكد مخزون الأكسجين السائل من معدلات الاستهلاك

برعي يتابع وتقديم الخدمه الطبيه للمرضى بمستشفى السويس العام يتأكد مخزون الأكسجين السائل من معدلات الاستهلاك