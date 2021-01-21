شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ميزانيات صرف بدل المعلم تصل للمديريات من المالية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل مديرية تعليمية ستصلها الاعتمادات المالية المخصصة لصرف زيادة بدل المعلم من وزارة المالية، موضحة أن الفترة الماضية كانت هناك مراجعات تتم للاعتمادات، ومن المقرر أن تصل الميزانيات المخصصة المديريات خلال الأيام المقبلة.

أعلنت بعض الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الضوابط الخاصة بصرف الزيادات المقررة فى بدل المعلم؛ حيث وجهت بضرورة التنبية على مسئولى الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بتحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.

وحددت وزارة التربية والتعليم الزيادات بواقع: لكبير معلمين 180 جنيها، ومعلم خبير 165 جنيها، ومعلم أول أ 125 جنيها، ومعلم أول 100 جنيه، ومعلم 75 جنيها، ومعلم مساعد 75 جنيها، حيث أكدت الإدارات أن هذه الزيادات توضع فى خانة مستقلة ويخضع لاشتراكات معاشات الأجر الشامل.

ووجهت الإدارات أيضا بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، ويتم الخصم بنسبة 2% من قيمة بدل المعلم بحد أدنى 5 جنيهات شهريا وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.

وأوضحت الإدارات أنه يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا بنسبة 1% من صافي الدخل المستحق من جهة عملهم على أن يبدأ الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، وأن هذا الخصم لا يسرى على العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.

وطالبت الإدارات التعليمية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات مع مراعاة خصم فروق شهر يناير مع شهر فبراير.