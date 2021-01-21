شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ أولى خطوات تقنين أوضاع المخالفين بتركيب 2000 عداد كودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيق أولى خطواتها لتقنين أوضاع المخالفين والقضاء على سرقات التيار الكهربائي من خلال تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة، وذلك لحوالى 2000 وحدة ممن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، حيث بلغ عدد الطلبات مليونا و500 ألف طلب يمثلون ما يقرب من 2 مليون وحدة مخالفة، والتى من المتوقع الانتهاء من تركيبها بشكل تدريجى حتى أكتوبر 2021.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من إجراء ما يقرب من 150 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.

وأضاف حمزة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت في تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية، لافتا إلى الانتهاء من تركيب عدد من العدادات الكودية ولكنه عدد ضئيل بالمقارنة بعدد الطلبات.

وأضاف حمزة، أن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة الذى يعتبر غير عادل لصعوبة تحديد الاستهلاك الفعلى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تمكنوا من تركيب 2000 عداد كودى مسبوق الدفع ممن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمواطنين الذين انتهوا من سداد المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع، موضحا أن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية حتى الآن بلغ مليونا و500 ألف طلب لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يتمكن المواطن من تغير ملكية العداد بعد الانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات، ولن تكون هناك أى أعباء مالية لتغير الملكية من رقم كودى لعداد يحمل اسم مالك الوحدة، وذلك سيكون بناءً على جواب التصالح.

وأضاف المصدر، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيجرى بشكل تدريجي منذ بدء إجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع، حيث إن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.