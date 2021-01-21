شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: المواطن سيستخرج رخص البناء دون الاحتكاك بموظف خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه في ظل إيجاد المرونة والتحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذى تطمح الدولة إلى تحقيقه وإصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق، موضحا أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.

وأكد: أنه لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقومون بالنزول إلى الشارع لرصد المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني، المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد.