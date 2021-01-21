شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يصدر مرسوما رئاسيا لإعلان العشرين من يناير يوما للوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوما رئاسيا لإعلان العشرين من يناير يوما للوحدة الوطنية، وفقا لمصادر إعلامية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد وجاء القسم بعدما أدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليمين الدستورية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن خلال كلمته بحفل التنصيب، إن "علينا محاربة الفكر الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف، وتاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام، ولكن مستقبل أمريكا يتطلب ما هو أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة".

وأضاف فى خطاب التنصيب: "علينا مواجهة الإرهاب المحلى.. ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم.. الخلافات يجب أن لا تقود إلى حرب شاملة".