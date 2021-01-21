شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تعلن تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة POD وتجدد الثقة فى جمال صلاح عضوًا منتدبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، تعيين عمرو الفقي رئيسًا لمجلس إدارة شركة POD الشركة الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن هذا التعيين جاءً بناء علي مجهودات وكفاءة وخبرة عمرو الفقي في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي، لافتاً إلى أن عمرو الفقي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يرأسها الأستاذ تامر مرسي.

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجديد الثقة في جمال صلاح عضوًا منتدبًا للشركة، ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وقالت إنه قاد الشركة طوال 5 سنوات ونجح في النهوض بنشاطاتها، وأصبحت من رواد السوق في مجال العلاقات العامة والمؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية، وقام بتطوير فريق العمل ليضم أفضل عناصر السوق المصرى.

وهنأ جمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD، عمرو الفقى، بمناسبة صدور قرار بتوليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، قائلاً إن عمرو الفقى إضافة كبيرة للشركة وخططها المستقبلية، خاصة لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في مجال الإعلام والإعلان في مصر والوطن العربى.